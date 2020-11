Der Verfassungsschutz hat offenbar damit begonnen, verdeckte Informanten in der AfD und ihrer Parteijugend "Junge Alternative" anzuwerben.

Der Behörden in mehreren Bundesländern hätten die Anwerbung sogenannter V-Leute bestätigt, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Unter anderem sagte der Präsident des Brandenburger Verfassungsschutzes, Müller, dass in seinem Bundesland V-Leute in der AfD aktiv seien. Auch der Leiter der Arbeitsgruppe Verfassungsschutz in der AfD, Hartwig, bestätigte Anwerbungsversuche von Parteimitgliedern. Andere Bundesländer verzichten bislang auf verdeckte Informanten in der AfD. Der Präsident des thüringischen Verfassungsschutzes, Kramer, begründete dies mit dem hohen Aufwand solcher Einsätze. - Die Behörden bereiten derzeit eine bundesweit einheitliche Einstufung der AfD vor. Momentan wird die Partei in manchen Ländern als "Prüffall", in anderen als "Verdachtsfall" geführt.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.