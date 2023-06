Bootsunglück

Viele Menschen sind auf dem Deck eines Fischerboots, das später sank. (Uncredited/Hellenic Coast Guard/dpa)

Das pakistanische Innenministerium teilte in Islamabad mit, 281 Familien hätten sich an die Regierung gewandt. Nur 12 Pakistanis seien unter den Geretteten. Die anderen würden vermisst und seien vermutlich tot.

Insgesamt waren den Angaben zufolge schätzungsweise rund 700 Menschen an Bord. Der Kutter war am 14. Juni auf dem Weg von Afrika nach Europa vor der griechischen Küste gesunken. 104 Personen konnten gerettet werden; 82 Leichen wurde geborgen. Experten versuchen derzeit per Abgleich mit DNA-Proben von Hinterbliebenen die Identität der Toten zu klären.

Am vergangenen Mittwoch waren in Griechenland neun mutmaßliche Schleuser in Untersuchungshaft gekommen. Ihnen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung und fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.