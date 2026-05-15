Israelis schwenken Nationalflaggen neben der Klagemauer in der Altstadt von Jerusalem. (dap / ap Photo / Ohad Zwigenberg / Ohad Zwigenber)

Aus der Menge waren immer wieder Rufe zu hören wie "Tod den Arabern", "Mögen eure Dörfer brennen" oder "Mohammed ist tot", was sich auf den islamischen Propheten bezog. Der Demonstrationszug der zumeist nationalistischen und jüdisch-fundamentalistischen Teilnehmer führte auch durch Stadtviertel, die überwiegend von Muslimen bewohnt werden. Auch der rechtsextreme Polizeiminister Ben-Gvir nahm teil. Er schwenkte die israelische Flagge auf dem Tempelberg, was viele Palästinenser als gezielte Provokation sehen. Sicherheitskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Mehrere Teilnehmer wurden nach Polizeiangaben wegen Gewalttaten festgenommen.

Der sogenannte Flaggenmarsch findet jährlich am Jeruslam-Tag statt. Dabei wird die israelische Eroberung Ost-Jerusalems im Sechstagekrieg von 1967 gefeiert.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.