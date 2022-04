Fußball-Bundesliga und Ramadan

Am Sonntag unterbrach Schiedsrichter Dankert das Spiel von RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim, damit der Leipziger Spieler Mohamed Simakan eine kurze Trinkpause einlegen konnte. Beim Nachholspiel zwischen Mainz 05 und Augsburg am vergangenen Mittwoch hatte auch Schiedsrichter Jöllenbeck dem Mainzer Kapitän Niakhaté eine Pause zur Nahrungsaufnahme gewährt.

In der englischen Premier League gehören Überlegungen zu den Auswirkungen des Fastens auf die Leistungen muslimischer Profis bereits zum Alltag.In der vergangenen Saison gab es eine informelle Vereinbarung unter den Kapitänen der Premier League: Muslimischen Spielern sollte in der ersten Spielunterbrechung nach Sonnenuntergang explizit die Möglichkeit zum Fastenbrechen gegeben werden. In der laufenden Spielzeit sind 52 Partien der höchsten englischen Spielklasse betroffen. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Mazyek, begrüßte die Pause gegenüber dem Dlf als "Vereinfachung, wenn das Spiel ausgerechnet in der Zeit des Sonnenuntergangs, sprich des Fastenbrechens, fällt". Im Fastenmonat Ramadan sind Muslime aufgerufen, von Sonnenaufgang bis -untergang auf Essen, Trinken und anderen Genuss zu verzichten. In diesem Jahr geht der Ramadan vom 1. April bis 1. Mai.