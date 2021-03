Die EU hat erstmals seit mehr als 30 Jahren wieder Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen in China verhängt. Die Außenminister beschlossen in Brüssel Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche für die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren.

Das meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf EU-Kreise. Die Sanktionen sehen vor, dass sämtliche Vermögenswerte der Betroffenen blockiert werden. Außerdem dürfen ihnen kein Geld oder wirtschaftliche Ressourcen mehr zur Verfügung gestellt werden. Die Einreise in die EU ist ihnen nun ebenfalls verboten. Die Namen der Betroffenen sollen in Kürze im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden.

Berichte über eine Million Menschen in Lagern

Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen sind in Xinjiang mindestens eine Million Uiguren und andere Muslime in hunderten Lagern eingesperrt. Dort werden sie den Angaben zufolge zur Aufgabe ihrer Religion, Kultur und Sprache gezwungen und teilweise auch misshandelt. Peking weist die Vorwürfe zurück und spricht von Ausbildungs- und Arbeitsprogrammen, die Extremismus in der Regionen bekämpfen sollen.



Zuletzt hatte die US-Regierung unter dem früheren Präsidenten Trump von einem Völkermord gesprochen. Diese Wortwahl übernahm auch der neue Außenminister Blinken.



Auch Sanktionen gegen Myanmar geplant

Nach Angaben des Außenbeauftragten Borrell will die EU zudem Sanktionen gegen Personen verhängen, die für den Militärputsch und die Gewalt gegen Demonstrierende in Myanmar verantwortlich gemacht werden. Bundesaußenminister Maas erklärte, man wolle nicht die Bevölkerung bestrafen, sondern diejenigen, die unverhohlen die Menschenrechte missachteten.



Auf der Tagesordnung des Außenministertreffens stehen außerdem die Beziehungen zur Türkei. Nachdem sich Ankara im Konflikt um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer inzwischen gesprächsbereit zeigt, will die EU dem Land ein Angebot machen. Das könnte beispielsweise eine Ausweitung der Zollunion sein.

