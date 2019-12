Das US-Repräsentantenhaus hat mit großer Mehrheit einen Gesetzentwurf zur Unterstützung der Uiguren im Nordwesten Chinas beschlossen.

Das Gesetz soll Sanktionen gegen chinesische Regierungsvertreter ermöglichen, die für die Unterdrückung der muslimischen Volksgruppe verantwortlich gemacht werden. Zudem sieht der Text vor, Firmen, die von der Internierung von Uiguren oder deren Verpflichtung zur Zwangsarbeit profitieren, ebenfalls mit Strafmaßnahmen zu belegen. Der Senat hatte bereits im September einstimmig einen ähnlichen Gesetzestext verabschiedet.



Die US-Regierung schätzt, dass rund eine Millionen Uiguren in China zumeist in Internierungslagern festgehalten werden. Peking bestreitet jede Misshandlung der Volksgruppe. Die Regierung hat sich bereits jede Einmischung in innere Angelegenheiten verbeten und vor Vergeltungsmaßnahmen gewarnt.