Bei den Bemühungen um eine Reform des EU-Urheberrechts zeichnet sich eine Lösung ab.

Unterhändler der Mitgliedsstaaten und des Europaparlaments hätten sich vorläufig auf Änderungen inklusive des Leistungsschutzrechts verständigt, sagte der Verhandlungsführer des Parlaments, Voss. Die Einigung muss noch vom Parlament und den EU-Staaten bestätigt werden. Stimmen beide Seiten zu, haben die EU-Länder zwei Jahre Zeit, die neuen Regeln in nationales Recht umzuwandeln.



Demnach würden Presseverlage gegenüber Nachrichten-Suchmaschinen wie Google News deutlich gestärkt. Internetportale müssten für das Anzeigen von Artikel-Ausschnitten in ihren Suchergebnissen Geld an die Verlage zahlen. Zudem sollen Plattformen wie YouTube stärker in die Pflicht genommen werden. Sie sollen weitreichende Vorkehrungen treffen, um Urheberrechtsverletzungen auf ihren Seiten zu verhindern.