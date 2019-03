Die Reformpläne von Bundesfamilienministerin Giffey, SPD, zum Unterhaltsrecht werden von Politikern anderer Parteien positiv aufgenommen.

Unions-Fraktionsvize Frei sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Giffeys Vorschläge gingen prinzipiell in die richtige Richtung. Der CDU-Politiker betonte, Lösungen, bei denen Konflikte zwischen Eltern auf dem Rücken der Kinder ausgetragen würden, müssten vermieden werden.



Die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Suding nannte die Ankündigung Giffeys einen "ersten Schritt". Ein Konzept, nach dem ein Elternteil zahle und der andere betreue, sei nicht mehr zeitgemäß. Die SPD-Politikerin Giffey hatte sich gegen die Forderung der FDP ausgesprochen, grundsätzlich ein Wechselmodell in Trennungsfamilien einzuführen, bei dem die Kinder eine Woche beim einen und die darauffolgende beim anderen Elternteil verbringen. Giffey unterstützt dagegen flexible Modelle und will Vätern mehr Rechte einräumen.