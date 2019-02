Der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende wird zu einem immer größeren Teil allein vom Staat gezahlt.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf noch unveröffentlichte Zahlen des Bundesfamilienministeriums berichtet, konnten im letzten Jahr lediglich 13 Prozent der Gelder von den säumigen Elternteilen wieder eingetrieben werden. 2017 lag die Quote noch bei 19 Prozent. In der Summe flossen von den 2,1 Milliarden Euro an Unterhaltsvorschuss damit nur gut 270 Millionen zurück an den Staat.