Der Tenor und Schlagersänger Karel Gott ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Das meldet die tschechische Nachrichtenagentur CTK unter Berufung auf seine Sprecherin. Der in Westböhmen geborene Sänger galt als einer der erfolgreichsten Unterhaltungskünstler. Bekannt wurde Karel Gott unter anderem mit Liedern wie "Einmal um die ganze Welt", "Lady Carneval" und "Biene Maja". In mehr als sechs Jahrzehnten auf der Bühne verkaufte der Tscheche mehr als 50 Millionen Tonträger. In seinem Heimatland war der Sänger eine Legende. Insgesamt 42 Mal gewann er den Publikumspreis "Goldene Nachtigall".