Das britische Unterhaus hat den Brexit-Vertrag abgelehnt.

432 Abgeordnete stimmten mit Nein, 202 mit Ja. Der Oppositionsführer und Labour-Vorsitzende Corbyn sagte, es handle sich um die schwerste Niederlage für eine Regierung seit fast 100 Jahren. Corbyn stellte bereits den Antrag auf ein Misstrauensvotum, das morgen stattfinden soll. Premierministerin May sagte, sie sei bereit, sich dieser Abstimmung zu stellen.



Ein erfolgreiches Misstrauensvotum ist der einzige gangbare Weg, wie die Opposition eine Neuwahl auslösen kann. Erfolgschancen werden der Labour-Initiative aber kaum eingeräumt. Sie bräuchten dazu die Hilfe von Rebellen aus der konservativen Regierungsfraktion oder der nordirisch-protestantischen DUP, die mit ihren zehn Stimmen die Minderheitsregierung stützt. Beides ist nicht in Sicht.



May hatte zuvor in der Debatte ein letztes Mal für den Brexit-Vertrag geworben, den die britischen Unterhändler mit der EU ausgearbeitet hatten. Der Brexit-Vertrag war im Unterhaus fraktionsübergreifend auf massive Kritik gestoßen - also auch bei den konservativen Tories - der Partei der Premierministerin - und bei den Abgeordneten der DUP. Bis in den Abend hinein machten viele Abgeordnete in oft emotionalen Wortbeiträgen deutlich, warum sie gegen - oder auch für - den Vertrag sind.

Scholz: "Bitterer Tag für Europa"

EU-Kommissionspräsident Juncker appellierte an Großbritannien, nun möglichst rasch klarzustellen, wie es weitergehen solle. Ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte, die EU bedauere den Ausgang der Abstimmung. Die Gefahr eines ungeregelten Brexit sei gestiegen.



Das ist ein bitterer Tag für Europa", sagt Bundesfinanzminister Olaf Scholz. "Wir sind vorbereitet. Aber ein ungeregelter Brexit ist die schlechteste aller Möglichkeiten, für die EU, besonders aber für Großbritannien."