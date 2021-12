Benny Gantz bei der Eröffnung der Anlage. (AP / dpa / Tsafrir Abayov)

Dies gab das Verteidigungsministerium in Jerusalem bekannnt. Mit der Mauer soll verhindert werden, dass die in Gaza herrschende islamistische Hamas durch Tunnel nach Israel eindringt. Die Grenzanlage umfasst demnach auch Sensoren, einen mehr als sechs Meter hohen überirdischen Sperrzaun, eine Seebarriere, Radarsysteme, Kameras sowie Wachräume. Der israelische Verteidigungsminister Gantz sprach von einer "eisernen Mauer" zwischen der Hamas und den Menschen in den israelischen Grenzorten.

Während des Gaza-Kriegs 2014 war es Hamas-Kämpfern mehrmals gelungen, durch Tunnel auf israelisches Gebiet vorzudringen.

