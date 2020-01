Die im Rennen um den Partei-Vorsitz unterlegene SPD-Politikerin Gesine Schwan hat den Ablauf der Abstimmung kritisiert.

Es habe nicht die eigentlich gewollte Basis-Entscheidung gegeben, sagte Schwan dem in Neubrandenburg erscheinenden "Nordkurier". Vielmehr habe eine Gruppe den Ausschlag gegeben, die man in der Wirtschaft das mittlere Management nenne. Konkret nannte sie den Juso-Vorsitzenden Kühnert und den SPD-Landesvorstand von Nordrhein-Westfalen, die eine Wahlempfehlung für das Duo Eskens/Walter-Borjans abgegeben hätten. Von Kühnert zeigte sich Schwan auch persönlich enttäuscht. Sie habe ihn einmal sehr geschätzt. Nun wisse sie, dass der Juso-Chef nicht fair sei: "Das habe ich in den vergangenen Monaten festgestellt. Außerdem hat er die Absprachen beim Mitgliedervotum eingeführt, wodurch das Ziel der Basis-Wahl torpediert wurde."