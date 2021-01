Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr so viele Nachwuchskräfte einstellen wie noch nie.

Wie das Unternehmen mitteilte, sollen rund 5.000 Auszubildende und dual Studierende in den Konzern kommen. Das seien 300 mehr als im vergangenen Jahr. Diese Investition in Personal sei notwendig für eine nachhaltige Mobilität und erfolgreiche Verkehrswende.



Die Bahn mit ihren insgesamt rund 211.000 Beschäftigten in Deutschland gehört zu den größten Ausbildern hierzulande.

