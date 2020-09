Der Luxusmodehersteller Escada SE ist erneut zahlungsunfähig.

Der Insolvenzantrag sei beim Amtsgericht München eingereicht worden, teilte das Unternehmen in Aschheim mit. Für andere Gesellschaften der Gruppe gelte er nicht. Die Escada SE ist die zentrale operative Einheit der Gruppe. Betroffen sind 180 Mitarbeiter am Hauptsitz und in acht deutschen Geschäftstfilialen. Die damals noch börsennotierte Marke hatte 2009 bereits eine Insolvenz erlebt. Damals wurde sie an die indische Unternehmerin Megha Mittal verkauft, die sie vergangenes Jahr an den US-Finanzinvestor Regent abgab.