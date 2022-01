In der Schiffbauhalle der MV Werften liegt das im Bau befindliche Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ im Baudock. Der Schiffsbauer wird Insolvenz anmelden. (dpa/Jens Büttner)

Zuvor waren nach Angaben des Unternehmens die Mitarbeiter über den Schritt informiert worden. An den Standorten Rostock, Wismar und Stralsund arbeiteten zuletzt knapp 2.000 Beschäftigte. Die Werftengruppe war wegen des Geschäftseinbruchs bei der Kreuzfahrtbranche in der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Gespräche mit Bund und Land erfolglos

Ein Sprecher der Werften erklärte, bei Gesprächen mit Bundeswirtschaftsminister Habeck und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig am Freitag sei es nicht gelungen, einen Ausweg zu finden. Laut Medienberichten war die Bundesregierung zu weiteren Finanzhilfen in Höhe von 600 Millionen Euro bereit, habe aber einen Eigenbetrag des Eigentümers Genting Hongkong von 60 Millionen gefordert. Es fehle ein klares Bekenntnis des Konzerns zu der Werft. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung hatte erst im vergangenen Jahr 300 Millionen Euro an Staatshilfen bewilligt. Danach wollten die MV Werften ihre Restrukturierung angehen.

Auch Lloyd-Werft meldet Insolvenz an

Im Gefolge der MV-Werften meldete mittlerweile auch die Lloyd-Werft in Bremerhaven Insolvenz an. Das bestätigte das dortige Amtsgericht. Hier geht es um 300 Arbeitsplätze. Die Lloyd-Werft gehört ebenfalls zum Genting-Konzern.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.