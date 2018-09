Der Handelskonzern Metro trennt sich von der Einzelhandelskette Real.

Metro teilte in einer Pflichtmitteilung weiter mit, man beabsichtige, sich in Zukunft auf den Großhandel zu konzentrieren. Der Vorstand habe daher beschlossen, die Real-Märkte zu verkaufen.



Über eine Trennung von Real hatte es zuletzt immer wieder Spekulationen gegeben. Der Metro-Konzern verzeichnet in diesem Jahr weiter sinkende Umsätze und Gewinne und war mit der Supermarktkette Real bereits vor drei Jahren aus dem Flächen-Tarifvertrag ausgestiegen. In den Real-Märkten arbeiten derzeit rund 34.000 Beschäftigte.