Ifo-Studie

Höhere Preise für Energie allein erklärten nicht das Ausmaß der Inflation in Deutschland, heißt es in einer Untersuchung des Ifo-Instituts . Es deute alles darauf hin, dass etliche Firmen in einigen Wirtschaftszweigen die Preissteigerungen nutzten, um ihre Gewinne auszuweiten. Das gelte vor allem für den Handel, die Landwirtschaft und den Bau.