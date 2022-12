Ifo-Studie

Die Verbraucherpreise in Deutschland bleiben auf hohem Niveau. (picture alliance / Pressefoto Korb / Micha Korb)

Höhere Preise für Energie allein erklärten nicht das Ausmaß der Inflation in Deutschland, heißt es in einer Untersuchung des Ifo-Instituts. Es deute alles darauf hin, dass etliche Firmen in einigen Wirtschaftszweigen die Preissteigerungen nutzten, um ihre Gewinne auszuweiten. Das gelte vor allem für den Handel, die Landwirtschaft und den Bau. Der Studie zufolge wurden in diesen Bereichen die Preise stärker erhöht als es aufgrund der gestiegenen Kosten zu erwarten gewesen wäre.

Die Inflation in Deutschland hält sich auf hohem Niveau. Einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes zufolge betrug sie im November zehn Prozent. Im Oktober hatte die Jahresinflationsrate mit 10,4 Prozent den höchsten Stand seit etwa 70 Jahren erreicht.

