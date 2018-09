Die Großkundensparte der Telekom wird in Kürze mit einem massiven Stellenabbau beginnen.

T-Systems-Chef Al-Saleh sagte, man habe sich mit dem Betriebsrat auf den Wegfall von insgesamt 5.600 Arbeitsplätzen in Deutschland verständigt. Nach Angaben des Gesamtratsvorsitzenden Schneegans sollen bis Ende 2020 zunächst 3.765 Stellen abgebaut werden. Sollte es dem Unternehmen bis dahin nicht besser gehen, könnten weitere 1.200 Arbeitsplätze wegfallen. Zudem hätten im ersten Halbjahr bereits mehrere hundert Mitarbeiter die Firma verlassen, sagte Schneegans dem "Handelsblatt". Personalgeschäftsführer Pepping schrieb in einem Firmenblog, dass betriebsbedingte Kündigungen nach Möglichkeit vermieden werden sollten.



T-Systems hatte im Juni angekündigt, in den kommenden Jahren weltweit rund 10.000 Stellen zu streichen. Laut der Gewerkschaft Verdi plant das Unternehmen neben dem massiven Personalabbau eine deutliche Verlagerung der Geschäftstätigkeit ins Ausland, zum Beispiel nach Indien. Insgesamt arbeiten für T-Systems etwa 37.000 Menschen in aller Welt.