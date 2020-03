Der stellvertretende Siemens-Chef Busch wird Nachfolger des scheidenden Vorstandsvorsitzenden Kaeser.

Wie der Dax-Konzern in München mitteilte, soll Busch spätestens bei der Hauptversammlung im Februar kommenden Jahres ernannt werden. Kaeser habe den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er keine Verlängerung seines Mandates anstrebe, das bis Anfang kommenden Jahres laufe. Er soll demnach Aufsichtsratsvorsitzender der vor der Abspaltung stehenden Energiesparte werden. Der Konzern will das Energiegeschäft in diesem Jahr an die Börse bringen.