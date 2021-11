Nach 16 Jahren in verschiedenen Ämtern sei es Zeit für ihn, aus der Unternehmensleitung auszusteigen, schrieb Dorsey in einer Twitter-Nachricht an die Mitarbeiter. Er habe immer darauf hingearbeitet, dass sich die Firma von ihren Gründern lösen könne. Dorsey begründete die Entscheidung auch damit, dass er neuen Führungskräften nicht im Weg stehen wolle, in die er volles Vertrauen habe. Er betonte, dass es seine eigene Entscheidung sei, den Chefposten aufzugeben. Sein Nachfolger wird demnach der bisherige Technik-Vorstand von Twitter, Agrawal.