Die stellvertretende Vorsitzende der Mittelstandsvereiningung der Union, Schimke, hat sich gegen eine gesetzliche Frauenquote für Vorstände börsennotierter Unternehmen ausgesprochen.

Eine Frauenquote ziele immer auf den Höhepunkt einer Berufskarriere ab, sagte Schimke im Deutschlandfunk. Eine entsprechende Vorgabe sei daher nicht geeignet, Frauen beruflich zu fördern. Man müsse vielmehr schauen, wie potenzielle weibliche Führungskräfte in ihrem gesamten Berufsweg gefördert und begleitet werden könnten. Zudem sei es nicht Aufgabe der Politik, sich in betriebliche Personalfragen einzumischen. Der stellvertretende Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand, der CSU-Politiker Michelbach, sagte der "Saarbrücker Zeitung", man werde alles tun, um diese Quote zu verhindern. Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, sprach sich dagegen für eine Frauenquote aus. Ein Vierer-Vorstand im Jahr 2020 ohne Frau sei nur schwer begründbar, sagte er der "Rheinischen Post".

Diese Nachricht wurde am 23.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.