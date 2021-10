Der Deutsche Lehrerverband hat ein Ende der unterschiedlichen Corona-Regelungen an Schulen gefordert.

Vor der Tagung der Kultusministerkonferenz Ende der Woche plädierte Verbandspräsident Meidinger in der "Rheinischen Post" für einheitliche Kriterien bei Testungen, Maskenpflicht und Mindestabstand. Das größte Ärgernis für den Lehrerverband sei die Tatsache, dass bei den Corona-Maßnahmen derzeit wieder ein Rückfall in die wildeste Kleinstaaterei stattgefunden habe, so Meidinger wörtlich.



Der Vertreter der Lehrerinnen und Lehrer kritisierte, dass die Maskenpflicht in einigen Bundesländern komplett, anderswo nur teilweise abgeschafft worden sei. Ebenso unterschiedlich würden Testungen der Schülerinnen und Schüler gehandhabt. In Thüringen seien neben der Maskenpflicht auch die Tests abgeschafft worden, wodurch die Schulen zur Durchseuchung freigegeben würden.



Der Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, sagte der "Passauer Neuen Presse", eine Maskenpflicht in Schulen halte er nicht für nötig, wenn parallel getestet werde.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.