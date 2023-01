Leopard-Panzerlieferungen

Ein Kampfpanzer Typ Leopard 2A6 der Bundeswehr. (picture alliance/dpa/Philipp Schulze)

Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, nannte die Entscheidung unausweichlich. Sie sei aber viel zu spät gekommen. Auch der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Hofreiter, nannte die Entscheidung richtig. Ziel sei, der Ukraine die Befreiung von Russland besetzten Gebiete zu ermöglichen, sagte der Grünen-Politiker der "Rheinischen Post". Der CDU-Vorsitzende Merz sprach von einem richtigen Schritt, bemängelte aber ebenfalls eine zu lange Entscheidungsdauer. Die drei Politiker hatten in den vergangenen Wochen immer wieder vehement auf die Panzer-Lieferungen gedrängt.

Diese nannte Linke-Fraktionschef Bartsch dagegen gefährlich. Dies führe nicht in Richtung Frieden. Der AfD-Kovorsitzende Chrupalla warnte, Deutschland drohe direkt in den Krieg hineingezogen zu werden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj äußerte sich zurückhaltend und erklärte, es gehe nicht um fünf, zehn oder fünfzehn Panzer. Der Bedarf sei größer.

Am Abend hatten mehrere Medien übereinstimmend gemeldet, dass die Bundesregierung mindestens eine Kompanie an Leopard-Panzern vom Typ 2A6 an die Ukraine liefern will, diese umfassst 14 Waffensysteme. Außerdem will die Regierung demnach Leopard-Lieferungen anderer Länder zustimmen. Es wird erwartet, dass Bundeskanzler Scholz die Entscheidungen heute bei einer Regierungbefragung im Bundestag bekanntgibt. Im Anschluss soll es eine von der Unionsfraktion beantragte Aktuelle Stunde zu dem Thema geben.

25.01.2023