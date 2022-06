Energiesparen

Der Thermostat einer Heizung in einer Wohnung (picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich)

Verbandschef Warnecke sagte, ein Grad weniger Raumtemperatur bedeute sieben Prozent weniger Energieverbrauch. Alle Verbraucher seien aufgefordert, ihr Heizverhalten zu optimieren, wo immer es möglich sei.

Damit vor dem Hintergrund des russischen Kriegs in der Ukraine Gas möglichst in großem Umfang gespart werden kann, hatte der Präsident der Bundesnetzagentur, Müller, vorgeschlagen, die gesetzlichen Vorgaben für die Mindesttemperatur in Mietwohnungen zu senken.

Der Deutsche Mieterbund bezeichnete das als völlig falschen Weg. Präsident Siebenkotten sagte, eine Drosselung treffe besonders diejenigen, die aufgrund ihres Alters oder einer Erkrankung auf höhere Wohnungstemperaturen angewiesen seien. Zudem werde eine solche Maßnahme dem heterogenen Gebäudebestand in keiner Weise gerecht.

