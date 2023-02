Erdbeben-Hilfe

Räumungsarbeiten in der Türkei (picture alliance / AA / Aydin Arik)

Bundesaußenministerin Baerbock forderte die Öffnung aller Grenzübergänge, um auch dort schnelle humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Die Vereinten Nationen riefen dazu auf, die Erdbebenhilfe für den Norden Syriens zu verstärken. UNO-Sprecher Dujarric sagte in New York, der Verkehr über den einzigen geöffneten Grenzübergang von der Türkei nach Syrien werde durch Straßenschäden behindert. Es sei an der Zeit, die "Politik beiseite zu lassen und sich auf das zu konzentrieren, was dringend benötigt" werde - nämlich den von den Erdbeben betroffenen Menschen zu helfen.

Die Zahl der Todesopfer nach den Erdbeben in Syrien und der Türkei stieg abermals - auf inzwischen mehr als 7.700. Das ergibt sich aus jüngsten Angaben aus den Katastrophengebieten.

