Eine europäische Bürgerinitiative gegen die Käfighaltung von Nutztieren hat die nötige Anzahl von Unterschriften erreicht, um von der EU-Kommission angehört zu werden.

Die Initiative "End the Cage Age" - übersetzt etwa "beendet das Käfig-Zeitalter" - sei von knapp 1,4 Millionen Bürgern unterzeichnet worden, hieß es bei der EU-Kommission in Brüssel.



Die Initiatoren kritisieren, dass in der EU hunderte Millionen von Nutztieren die meiste Zeit ihres Lebens in Käfigen gehalten werden. Dies verursache großes Leid, hieß es. Sie fordern dazu auf, die Käfighaltung von Geflügel, Schweinen und Kälbern EU-weit zu verbieten. Tiergerechtere Haltung sei auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten möglich.



Die Initiative ist die insgesamt sechste in Europa, die über eine Millionen Unterschriften aus mindestens sieben Mitgliedstaaten gesammelt hat; die meisten davon in Deutschland. Sobald diese Anzahl an Unterschriften erreicht ist, muss sich die Kommission mit dem Thema der Initiative befassen. Anschließend wird auch eine Anhörung im EU-Parlament organisiert.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.