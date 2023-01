Ukraine-Konferenz in Ramstein (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

Die Bundesregierung steht unter Druck, ihren Widerstand gegen die Lieferung von Leopard-Panzern an Kiew aufzugeben. Ein Regierungssprecher erklärte, dass die Entscheidung Deutschlands nicht daran gebunden sei, ob die USA ebenfalls Kampfpanzer bereitstellen. Es habe zu keinem Zeitpunkt ein solches Junktim gegeben. An dem Treffen in Ramstein nehmen Vertreter der NATO-Staaten und weiterer Unterstützerländer der Ukraine teil.

Der per Video zugeschaltete ukrainische Präsident Selenskyj drängte zur Eile. Der von Russland begonnene Krieg erlaube keinen Aufschub bei weiteren Waffenlieferungen. Auch US-Verteidigungsminister Austin mahnte, in der Unterstützung für die Ukraine jetzt nicht nachzulassen. Er verwies auf ein neues US-Hilfspaket für die ukrainischen Streitkräfte im Volumen von 2,5 Milliarden Dollar.

In Moskau erklärte Kreml-Sprecher Peskow, westliche Kampfpanzer würden am Kriegsverlauf nichts ändern. Er warf den NATO-Staaten eine indirekte und direkte Beteiligung am Krieg vor.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.