Nawalny habe erneut einen Gerichtstermin nicht wahrnehmen können, weil er zu krank dafür sei, schrieb seine Sprecherin auf Twitter. Seine Ehefrau wandte sich an die Leitung der Strafkolonie in Melechowo etwa 260 Kilometer nordöstlich von Moskau.

Nawalnys Anwalt hatte bereits vor einigen Tagen kritisiert, dass sein Mandant in eine Isolationszelle gesperrt unter Fieber, Schüttelfrost und Husten leide, ihm aber medizinische Hilfe verwehrt werde. Anfang der Woche hatten zudem 290 russische Ärzte einen offenen Brief an Präsident Putin geschrieben, in dem sie sich für eine Behandlung Nawalnys einsetzten.

Nawalny sitzt wegen angeblichen Betrugs unter besonders harten Haftbedingungen im Straflager. International gilt er als politischer Gefangener und schärfster Kritiker von Kremlchef Putin.

