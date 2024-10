Nahost-Konflikt

Unterstützerkonferenz sagt eine Milliarde für Libanon zu

Auf einer internationalen Unterstützerkonferenz für den Libanon in Paris sind Finanzhilfen von rund einer Milliarde Euro zugesagt worden. Wie der französische Außenminister Barrot zum Abschluss des Treffens mitteilte, kamen rund 800 Millionen Euro an humanitärer Unterstützung zusammen. Weitere 200 Millionen wurden für eine Stärkung der libanesischen Armee in Aussicht gestellt.