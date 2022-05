Fernsehansprache von Bundeskanzler Scholz

"Unterstützung der Ukraine ist Vermächtnis des 8. Mai"

Am Jahrestag der deutschen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg hat Bundeskanzler Scholz die Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriff mit der historischen deutschen Verantwortung begründet. Aus der katastrophalen Geschichte unseres Landes zwischen 1933 und 1945 habe man eine zentrale Lehre gezogen, sagte Scholz laut Redemanuskript in einer Ansprache, die am Abend in mehreren Fernseh-Sendern ausgestrahlt wird.

09.05.2022