Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg ( Bernd Weissbrod/dpa)

Das Bundesinnenministerium erklärte, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, schätze die Arbeit seines baden-württembergischen Kollegen Blume uneingeschränkt.

Das in Los Angeles ansässige Wiesenthal-Zentrum hatte Blume in seine diesjährige Rangliste der "einflussreichsten Antisemiten" aufgenommen und das unter anderem damit begründet, dass er antijüdische und israelfeindliche Twitter-Nachrichten mit sogenannten "Likes" versehen - also begrüßt habe.

Das Vorgehen des Zentrums stieß unter anderem bei jüdischen Organisationen in Deutschland auf scharfe Kritik. Der Zentralrat der Juden nannte die Vorwürfe "absurd". Die Israelitischen Gemeinden in Baden und Württemberg sprachen von einer Verunglimpfung Blumes. Die Bildungsstätte Anne Frank kritisierte, das "rechte" Wiesenthal-Zentrum nutze den Antisemitismus-Vorwurf, um Menschen zu diffamieren. Ähnlich äußerten sich weitere Organisationen. Blume selbst dankte seinen Unterstützern in einer Twitter-Nachricht für die Zurückweisung der "bizarren Vorwürfe".

Diese Nachricht wurde am 29.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.