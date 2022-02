Der konservative Kleriker Ebrahim Raisi hat die Präsidentenwahl im Iran gewonnen. (dpa / AP / Ebrahim Noroozi)

Die Nato-Erweiterung sei "eine ernsthafte Bedrohung der Stabilität und Sicherheit unabhängiger Länder", wurde Raisi von der iranischen Nachrichtenagentur Irna zitiert. Nach Angaben des Kreml brachte er in dem Telefonat "Verständnis für die Sicherheitsbedenken Russlands zum Ausdruck, die durch die destabilisierenden Aktionen der Vereinigten Staaten und der Nato verursacht" worden seien.

Auch Venezuela stellte sich an die Seite Putins. Venezuela sei besorgt über die Verschärfung der Krise in der Ukraine und bedauere den Bruch des Minskers Abkommens durch die Nato, vorangetrieben durch die Vereinigten Staaten, hieß es in einer Stellungnahme der sozialistischen Regierung in Caracas.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.