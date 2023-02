Der ukrainische Präsident Selenskyj spricht bei der Münchener Sicherheitskonferenz per Video (AFP / THOMAS KIENZLE)

Bei einer Videoschalte zu Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz sagte Selenskyj, es dürfe keine Alternative zu einem ukrainischen Sieg geben. Er verglich die Verteidigung seines Landes mit dem Kampf Davids gegen Goliath. Der russische Goliath müsse verlieren - und habe bereits damit angefangen, erklärte Selenskyj. "Goliath wird auf jeden Fall dieses Jahr fallen. Wir können es schaffen",

Scholz mahnt Lieferung von Panzern an

Bundeskanzler Scholz appellierte auf der Münchner Sicherheitskonferenz an die westlichen Verbündeten, sich den deutschen Lieferungen von Kampfpanzern an die Ukraine anzuschließen. Dies sei Voraussetzung dafür, die Rüstungshilfe durchhalten zu können, sagte der SPD-Politiker. Er bekräftigte zudem seine Zusage zur Steigerung der deutschen Verteidigungsausgaben auf das gemeinsame NATO-Ziel. Deutschland werde den Etat auf dauerhaft zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anheben. Wörtlich sprach er vom einem "Spurwechsel" beim Aufbau der Fähigkeiten der Bundeswehr und betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung des sogenannten "Sondervermögens" in Höhe von 100 Milliarden Euro.

Um diese Mittel sinnvoll und nachhaltig zu investieren, brauche man eine leistungs- und wettbewerbsfähige Rüstungsindustrie sowohl in Deutschland als auch in ganz Europa. In diesem Bereich müsse die EU strategisch an einem Strang ziehen. Zu der von einigen Bündnispartnern angestoßenen Debatte über eine Anhebung der NATO-Zielmarke äußerte sich Scholz nicht.

Macron will europäische Sicherheitsdoktrin überarbeiten

Frankreichs Präsident Macron plädierte für eine Überarbeitung der europäischen Sicherheitsdoktrin. Nötig sei etwa eine Konferenz über die geplante gemeinsame Flugabwehr.

Bei der Eröffnung der 59. Münchner Sicherheitskonferenz hatte der Vorsitzende Heusgen betont, vor einem Jahr habe der russische Staatschef Putin mit seinem Angriff auf die Ukraine einen Zivilisationsbruch begangen. Es sei das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen, dass ein europäisches Land einem anderem das Existenzrecht abgesprochen und es deshalb angegriffen habe. Seither seien mehr als 14 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer vertrieben worden, zehntausende seien getötet, gefoltert, vergewaltigt oder verschleppt worden. Heusgen richtete den Blick aber auch auf andere gewaltsame Krisenherde - etwa in Myanmar, Afghanistan, Syrien, Iran, Äthiopien und Haiti.

