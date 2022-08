Ein Holzkreuz in einer Kirche. (AFP/Olivier Morrin)

Der aus Deutschland stammende Stehle war unter anderem Adveniat-Geschäftsführer in Essen und Bischof von Santo Domingo in Ecuador. Die von der Rechtsanwältin Bettina Janssen angefertigte Studie kommt unter anderem zu dem Schluss, dass Stehle Missbrauchstäter aus Deutschland in seinem Bistum vor Strafverfolgung geschützt hat. Außerdem werden gegen Stehle selbst Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe in 16 Fällen erhoben.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.