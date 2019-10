Die Große Koalition hat nach 18 Monaten ihrer Amtszeit zwei Drittel ihrer Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt oder zumindest angepackt.

Das geht aus einer aktualisierten Untersuchung der Bertelsmann Stiftung und des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung hervor. Demnach erfüllten Unionsparteien und SPD bisher 48 Prozent der Versprechen vollständig und vier Prozent teilweise. Weitere 14 Prozent nahm sie in Angriff. 34 Prozent wurden noch nicht eingelöst.



Der Mitautor Vehrkamp von der Bertelsmann Stiftung sagte der "Welt am Sonntag", die GroKo funktioniere und halte, was sie versprochen habe. Insofern sei sie klar besser als ihr Ruf.



Union und SPD wollen Anfang November Bilanz ihrer bisherigen Arbeit ziehen.