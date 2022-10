Ein Mann trauert am 30.10.2022 im Stadtteil Itaewon der südkoreanischen Hauptstadt Seoul um die Opfer des Massengedränges. (AP / dpa / Ahn Young-joon)

Die Regierung werde die notwendigen institutionellen Änderungen vornehmen, damit sich ein solches Unglück nicht wiederhole, sagte er bei einer Krisensitzung in Seoul. Zu den ersten größeren Halloween-Feiern seit den Beschränkungen der Corona-Pandemie waren in der Hauptstadt Zehntausende in das bei Einheimischen und Touristen beliebte Ausgehviertel Itaewon gekommen. Als sie in eine enge und abschüssige Gasse strömten, brach Panik aus. 154 Menschen kamen ums Leben, 149 wurden verletzt.

