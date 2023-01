Das meldet das Internetportal Immowelt . Deutliche Preisrückgänge gab es demnach in Hamburg und München mit jeweils sechs Prozent. Rückgänge wurden auch in Nürnberg, Hannover und Essen registriert. Relativ stabil seien hingegen die Preise in Berlin geblieben. Bei der Analyse von 14 Großstädten wurden sogenannte Angebotspreise für eine 75 Quadratmeter große Drei-Zimmer-Wohnung aus den 1990er Jahren zugrunde gelegt. Ob die Wohnungen tatsächlich auch zu dem geforderten Preis veräußert wurden, ist nicht ersichtlich. Hintergrund für die Trendwende am Immobilienmarkt dürften die deutlich höheren Finanzierungskosten infolge des Zinsanstiegs sein.