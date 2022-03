Juan Carlos I., ehemaliger spanischer König (imago / Mario Ruiz)

Zur Begründung führte die Staatsanwaltschaft unter anderem Mangel an Beweisen sowie Verjährung an. Bei den Vorwürfen ging es etwa um dubiose finanzielle Zuwendungen in Millionenhöhe aus Saudi-Arabien und um Vorwürfe der Geldwäsche. Der 84-jährige ehemalige Monarch lebt seit August 2020 im Exil in Abu Dhabi.

