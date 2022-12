Sturm auf das Kapitol

Untersuchungsausschuss empfiehlt strafrechtliche Verfolgung von Ex-Präsident Trump

Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol in den USA empfiehlt strafrechtliche Ermittlungen gegen Ex-Präsident Trump und dessen Vertraute. Die Abgeordneten aus dem Repräsentantenhaus trafen ihren Beschluss bei einer öffentlichen Anhörung in Washington einstimmig. Sie werfen Trump unter anderem die Behinderung eines offiziellen Verfahrens, die Unterstützung eines Aufstands und Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten vor.

19.12.2022