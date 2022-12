Der Untersuchungsausschuss des US-Kongresses hat seinen Abschlussbericht zum Sturm auf das Kapitol vorgelegt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jose Luis Magana)

Darin wird dem früheren US-Präsidenten Trump unter anderem eine Verschwörung vorgeworfen, um das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 aufzuheben. In einem Aufruf an den Kongress verlangt der Ausschuss, Mechanismen zu schaffen, um Trump von einer weiteren Präsidentschaft auszuschließen. Der Vorschlag ist eine von insgesamt elf Empfehlungen des Gremiums. Bei seiner letzten öffentlichen Anhörung am Montag hatte der Untersuchungsausschuss bereits eine strafrechtliche Verfolgung Trumps in vier Anklagepunkten empfohlen.

