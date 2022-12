Sturm aufs Kapitol

6. Januar 2020: Anhänger von US-Präsident Donald Trump demonstrieren auf den Stufen vor dem US-Kapitol. (imago / Nordphoto / David Alonso)

Den Kern des Berichts bildet der Vorwurf, dass Ex-Präsident Trump sich an einer kriminellen Verschwörung mit dem Ziel beteiligt habe, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. Seine Anhänger habe er zudem nicht daran gehindert, den Kongresssitz zu stürmen. Bei seiner letzten öffentlichen Anhörung am Montag hatte der Ausschuss eine strafrechtliche Verfolgung Trumps in vier Anklagepunkten empfohlen.

Am 6. Januar 2021 hatten Anhänger Trumps den Sitz des US-Kongresses gestürmt, in dem die Wahlniederlage des Republikaners gegen den Demokraten Biden beglaubigt werden sollte. Eine von Trump aufgestachelte Menge drang gewaltsam in das Gebäude ein. Während und nach dem Aufstand starben mindestens neun Menschen. In den vergangenen knapp 18 Monaten hatte der Ausschuss den Vorfall untersucht.

