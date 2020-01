Im Maut-Untersuchungsausschuss sind heute Vertreter des Bundesrechnungshofs befragt worden.

Diese erklärten bei der Anhörung in Berlin, es habe im Haus von Verkehrsminister Scheuer eine mangelnde Risikobewertung und Verstöße gegen Haushalts- und Vergaberecht gegeben. Die Zusammenarbeit mit dem Haus sei nicht konfliktfrei gewesen. Der Rechnungshof hatte dem CSU-Politiker bereits in einem Bericht schwerwiegende Mängel vorgehalten. Die Opposition wirft Scheuer bei der Pkw-Maut schwere Fehler zu Lasten der Steuerzahler vor. Der Ausschuss will prüfen, ob der Minister gegen geltendes Recht verstoßen hat. Hintergrund ist, dass die Betreiberverträge bereits unterzeichnet waren, als der Europäische Gerichtshof die Pläne im vergangenen Juni kippte. Scheuer weist die Vorwürfe zurück.