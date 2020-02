Seit über einem Jahr untersucht ein Ausschuss des Bundestages die umstrittene Vergabe von Beratungsaufträgen bei der Bundeswehr. Heute nimmt die ehemalige Verteidigungsministerin und jetzige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Gremium zu den Vorwürfen Stellung und beantwortet die Fragen der Abgeordneten.

Wir fassen an dieser Stelle zusammen, um was es in der parlamentarischen Untersuchung geht.

In welcher Hinsicht sollte die Bundeswehr beraten werden?

Schneller, besser und reibungsloser sollten marode Panzer, Schiffe und Flugzeuge bei der Bundeswehr ersetzt und neu beschafft werden. Dafür holte von der Leyen externe Berater ins Ministerium, die die Beschaffungsprozesse bei der Bundeswehr unter die Lupe nahmen und die Abläufe effizienter gestalten sollten.

Welche Vorwürfe erhebt der Untersuchungsausschuss?

Konkret geht es um den Verdacht, dass hochdotierte Beraterverträge vergeben worden sind, ohne dass dabei vom Verteidigungsministerium geltende Vergabeprinzipien für öffentliche Aufträge eingehalten wurden. Es wird untersucht, ob dadurch Steuergeld verschwendet wurde und es zu Misswirtschaft kam.

Darüber hinaus geht es um die Frage einer möglichen Vetternwirtschaft im Ministerium, da die Berater im Verdacht stehen, sich die Aufträge gegenseitig zugeschanzt zu haben. Zudem soll das Kontrollgremium der Frage nachgehen, wie derartige Missstände künftig verhindert werden können.

Wie kam es zum Untersuchungsausschuss?

Ausgelöst wurde die Affäre im August 2018 durch einen Bericht des Bundesrechnungshofs, der die Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit des Beratereinsatzes im Ministerium stark anzweifelte. In den Jahren 2015 und 2016 wurden hierfür mindestens 200 Millionen Euro ausgegeben. Nach der Kritik des Rechnungshofs gab es bereits Ende 2018 zwei Sondersitzungen des regulären Verteidigungsausschusses im Bundestag.



Aus Sicht der drei Oppositionsparteien FDP, Grüne und Linke ist hier aber keine angemessene Klärung der Vorwürfe erfolgt. Mitte Dezember 2018 einigten sich die drei Parteien auf einen Untersuchungsausschuss – ihre Stimmen reichten aus, um ein solches Gremium einzusetzen.

Welche Rolle spielt von der Leyen?

"Es hat Vergaberechtsverstöße gegeben. So etwas darf nicht vorkommen", gab von der Leyen im Verteidigungssausschuss zu. Die Opposition nahm sie dennoch als zögerliche Aufklärerin wahr. Das hatte viel mit ihrer ehemaligen Staatssekretärin zu tun: Katrin Suder. Bis von der Leyen sie ins Ministerium holte, war Suder selbst für die Unternehmensberatung McKinsey tätig. Exakt jenes Unternehmen, das vom Verteidigungsministerium viele Aufträge erhalten hatte. Katrin Suder sagte bereits selbst im Untersuchungsausschuss aus, berief sich aber auf "Erinnerungslücken".

Welche Rolle spielt das Dienstmobiltelefon von der Leyens?

Als von der Leyen ihr Amt als Verteidigungsministerin abgegeben hatte, wurde ihr Diensthandy in den Urzustand versetzt, alle Daten wurden gelöscht. Das sei ein durchaus üblicher Vorgang, sagte Henning Otte, Sprecher der CDU/CSU im Untersuchungsausschuss. Dennoch beklagte die Opposition Vertuschungsversuche, erfolgte die Reinigung doch gerade in dem Moment, als der Ausschuss das Telefon als Beweismittel beantragt hatte.

Was hat von der Leyen zu befürchten? Kann die Affäre ihr Amt als EU-Kommissionspräsidentin bedrohen?

Strafrechtlich wird von der Leyen vermutlich nach Einschätzung von Juristen nichts zu befürchten haben. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Tobias Lindner betonte aber, es gehe um die Frage, wie die Bilanz der Ära von der Leyens ausfalle. Der AfD-Verteidigungsexperte und Ausschussmitglied Rüdiger Lucassen erklärte, was die Zeugen bislang gehört hätten, werde ausreichen, von der Leyens Reputation in Frage zu stellen. Die FDP-Vertreterin im Gremium, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sagte: "Sie ist nicht mehr Ministerin. Insofern wird sie in Brüssel verschont. Sie ist dort aber auch jetzt in einer unglaublichen Verantwortung. Da werden die Leute genau hinschauen: Macht sie dieselben Fehler wie im Verteidigungsministerium, nämlich delegieren und Verantwortung abgeben, - oder führt sie?"



(Mit Material der Deutschen Presse-Agentur)