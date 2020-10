Der SPD-Finanzexperte Zimmermann hat vor übereilten Schuldzuweisungen im Wirecard-Skandal gewarnt.

Nach der gestrigen Konstituierung des Wirecard-Untersuchungsausschusses gehe es nun zunächst um Sachaufklärung, sagte Zimmermann im Deutschlandfunk (Audio-Link). Seine Partei werde darauf achten, dass das Gremium nicht zu einem Aufgalopp für die Bundestagswahl werde. Den unter anderem von den Grünen erhobenen Vorwurf, Finanzminister Scholz habe fahrlässig gehandelt, weil er in der Affäre nicht früher aktiv geworden sei, bezeichnete Zimmermann als Wahlkampfgetöse. Er sei aber sicher, dass sich Scholz bei seiner Befragung durch den Ausschuss harten Fragen stellen müsse. Man brauche sich keine Sorgen zu machen, dass der Finanzminister geschont werde.



Der Ausschuss will neben Scholz unter anderem auch Bundeskanzlerin Merkel zum Skandal um den insolventen Münchner Zahlungsdienstleister befragen. Dabei geht es darum, welche Rolle die Bundesregierung gespielt hat und was sie von den Vorgängen wusste. Wirecard hat zugegeben, Luftbuchungen von fast zwei Milliarden Euro getätigt zu haben.

