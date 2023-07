Petition von Angehörigen

In Serbien hatte es im Mai zwei Amokläufe gegeben, darunter in einer Belgrader Schule. (Darko Vojinovic / AP / dpa / Darko Vojinovic)

Das Gremium reagierte damit auf eine Petition der Familien von Opfern des Schulmassakers in Belgrad, wie der Fernsehsender RTS berichtete. Die Angehörigen hatten die Sorge geäußert, dass die Arbeit des Ausschusses die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und das Gerichtsverfahren gefährden könnte. Anfang Mai hatte ein 13-Jähriger in einer Belgrader Schule neun Mitschüler und einen Wachmann erschossen. Einen Tag später schoss ein 21-Jähriger in Mladenovac bei Belgrad auf Menschen und tötete acht von ihnen.

In beiden Fällen dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft an. Der parlamentarische Untersuchungsausschuss war erst vor wenigen Tagen einberufen worden.

