Der FDP-Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser hat es heute auf den Punkt gebracht: Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben Anis Amri – den späteren Attentäter vom Breitscheidplatz – lange wie eine heiße Kartoffel hin- und hergeschoben. Wem Amri zu heiß wurde, der erklärte sich für nicht zuständig oder behauptete kurzerhand, der Dschihadist sei eigentlich gar nicht mehr so gefährlich.

Das Berliner Landeskriminalamt zum Beispiel: Es hatte festgestellt, dass der Tunesier mit Drogen dealte, Pornos guckte und nicht mehr regelmäßig betete. Die Kripo-Beamten erklärten ihn kurzerhand zum Kleinkriminellen, von dem keine große Gefahr mehr ausgehe. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor beim Gericht eine Erlaubnis zur weiteren Telefonüberwachung erwirkt – doch die LKA-Beamten verzichteten einfach darauf. Ein fataler Fehler, wie wir heute wissen.

Bundeskriminalamt fühlte sich nicht zuständig

Ähnlich das Bundeskriminalamt: Es hütete sich davor, den Fall Anis Amri an sich zu ziehen. Dabei hätte es gute Gründe dafür gegeben. Der IS-Anhänger war mobil, wechselte die Bundesländer - und es gab einen V-Mann, der zuvor Anschlagspläne Amris zu Protokoll gegeben hatte. Die Aussagen des V-Manns seien nicht glaubhaft und die Kollegen in NRW seien so gut aufgestellt, dass das BKA den Fall nicht übernehmen müsse – mit diesen Argumenten erklärte sich das Bundeskriminalamt für nicht zuständig.

Und dann ist da noch das gemeinsame Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern: Hier sollen die Fäden zusammenlaufen, die wichtigen Informationen ausgetauscht und dann natürlich zügig entschieden werden. Doch das Terrorabwehrzentrum agierte im Fall Amri wie ein Kaffeekränzchen: Gut, dass wir drüber geredet haben. Korrekte Protokolle existieren nicht. Die Folgen: keine.

Organisierte Unverantwortlichkeit

Das Problem heißt Föderalismus. Ein Terrorist interessiert sich nicht für ein deutsches Zuständigkeitswirrwarr zwischen Landeskriminalämtern und BKA, zwischen Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern. Das haben die Sicherheitsbehörden nach dem schwersten islamistischen Anschlag in Deutschland erkannt und erste Schritte in die richtige Richtung unternommen. Doch der Untersuchungsausschuss zeigt zur Halbzeit: Die organisierte Unverantwortlichkeit muss so schnell wie möglich beendet werden.

Claudia van Laak (Deutschlandradio / Bettina Straub)Claudia van Laak, Jahrgang 1963, zog nach ihrem Studium von Germanistik, Journalistik und Wirtschaftswissenschaften in die "Noch-DDR". In Thüringen arbeitete sie beim MDR, wechselte dort als Landeskorrespondentin zum Deutschlandradio. Danach Korrespondentin in Brandenburg, jetzt Leiterin des Landesstudios Berlin.