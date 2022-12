Trump-Anhänger erstürmen das Kapitol in Washington. (imago images / Bildbyran / Joel Marklud)

Die neun Abgeordneten aus dem Repräsentantenhaus trafen ihren Beschluss bei einer öffentlichen Anhörung in Washington einstimmig. Sie werfen Trump unter anderem die Behinderung eines offiziellen Verfahrens, die Unterstützung eines Aufstands und Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten vor. Der Sonderausschuss wird von sieben Demokraten dominiert. Nur zwei Mitglieder, Liz Cheney und Adam Kinzinger, stammen aus Trumps Republikanischer Partei. Beide werden für ihr Mitwirken in dem Ausschuss innerparteilich scharf kritisiert.

Das Justizministerium muss entscheiden, ob tatsächlich Anklage gegen Trump erhoben wird. Anhänger des Ex-Präsidenten waren Anfang 2021 mit Gewalt in den Parlamentssitz eingedrungen. Sie wollten trotz Trumps Wahlniederlage sein Ausscheiden aus dem Amt verhindern.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.