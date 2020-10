Vor dem Bundestags-Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut hat der ursprünglich vorgesehene Betreiber der Darstellung von Bundesverkehrsminister Scheuer widersprochen. Der Geschäftsführer der Gemeinschaftsfirma Autoticket, Schneble, sagte in Berlin, das Projekt sei bis zum Ende gut gelaufen.

Bis zur Vertragskündigung kurz nach dem Stopp der Maut durch den Europäischen Gerichtshof im Juni 2019 hätten die "Projektampeln durchweg auf grün gestanden". Die Kündigung durch den Bund bezeichnete er als Kurzschlussreaktion. Sie sei spontan und politisch motiviert gewesen. Eine Umsetzung der Maut wäre auch nach dem EuGH-Urteil rechtskonform möglich gewesen.



Das Bundesverkehrsministerium hatte als Gründe für die Kündigung neben dem Gerichtsurteil mangelnde Leistung und Probleme in der Zusammenarbeit genannt. Die Gründe sind wichtig für ein laufendes Schiedsverfahren zwischen den Autoticket-Gesellschaftern und dem Bund. Die Unternehmen fordern Schadenersatz in dreistelliger Millionenhöhe. Vor dem Untersuchungsausschuss soll heute erstmals auch Verkehrsminister Scheuer aussagen.

Glaubwürdigkeit auf dem Spiel

Auf dem Spiel steht die politische Glaubwürdigkeit des CSU-Politikers – aber auch eine Menge Geld. Die Pläne für die Pkw-Maut waren im Juni 2019 vom Europäischen Gerichtshof gestoppt worden. Bundesregierung, Bundestag und das Verkehrsministerium hatten zuvor alles getan, um sie zügig einführen zu können. Dazu gehörten nicht nur die entsprechenden nationalen Gesetze; das Verkehrsministerium sprach auch mit Unternehmen, die die Maut technisch umsetzen sollten.



Das ging so weit, dass Verkehrsminister Scheuer Ende 2018 entsprechende Verträge unterzeichnete – obwohl das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu dem Zeitpunkt noch ausstand. Nach dem Urteil wurden die Verträge dann vom Ministerium gekündigt, was wiederum die Unternehmen auf den Plan rief. Sie fordern jetzt insgesamt 560 Millionen Euro Entschädigung.



Strittig ist dabei vor allem die Frage, warum das Ministerium die Verträge mit den Mautbetreibern schon so frühzeitig unterzeichnet hat. Das sei gar nicht nötig gewesen – sagen die Betreiberfirmen. Sie boten Verkehrsminister Scheuer nach eigenen Angaben an, mit der Vertragsunterzeichnung zu warten, bis das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vorliegt. Scheuer widersprach dieser Darstellung. Im Bundestag sagte er, von den Betreiberfirmen habe es kein entsprechendes Angebot gegeben. Am Ende könnte also Aussage gegen Aussage stehen.

